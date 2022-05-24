Radio 3 en la Feria del Libro de Madrid

Ya sabes que en Radio 3 somos muy de cultura. Y también de fiestas. Por eso no nos podíamos perder una cita que aúna ambas vertientes. Hablamos de la Feria del Libro de Madrid.

Del 27 de mayo al 12 de junio se celebra, en el Parque del Retiro de la ciudad, la edición número 81 de una feria que te propone la lectura por tierra, mar y aire. Un reto que recogerán tres programas de la emisora, en distintos momentos:

El día de la inauguración, el viernes 27, de 20 a 21h, Efecto Doppler , con el escritor Andrés Neuman y la música de Jordana B, entre otros.

, con el escritor Andrés Neuman y la música de Jordana B, entre otros. El lunes 30, de 9 a 11h, Hoy empieza todo 2 , con el historietista José María Gallego o la cantante y escritora Nat Simons.

, con el historietista José María Gallego o la cantante y escritora Nat Simons. Y el domingo 12, jornada de cierre, Territorio 9, de 16 a 17h, en la celebración del Día del Cómic

Habrá más. Todo aquello que te encuentras, como reza el dicho, al abrir un libro -que no es otra cosa que un cerebro que habla y, cerrado, un amigo que espera-. Vive la fiesta de los libros en Radio 3.