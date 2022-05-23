Radio 3 vuelve a LIPA en Liverpool

Radio 3 vuelve a a Liverpool. El viernes 27 de mayo a las 17.00 h. te ofrecemos un programa especial de Turbo 3 que recogerá un año más el intercambio musical entre un artista español y los alumnos de LIPA (Liverpool Institute for Performing Arts), un encuentro organizado por AIE (Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes).

En esta edición, la prestigiosa escuela universitaria de artes escénica fundada por Paul McCartney ha invitado a Luis Albert Segura (L.A.) para preparar una gira por Inglaterra y España. Del 22 al 28 de mayo impartirá clases magistrales a un grupo de alumnos con los que ensayará un repertorio para dar seis conciertos.

El músico mallorquín nos contará esta experiencia en una entrevista que podrás escuchar en Turbo 3 el 27 de mayo, donde además interpretará varias canciones en directo y charlará sobre los detalles de su último álbum, ‘Evergreen Oak’, un exquisito trabajo en el que el autor ha querido que “siempre prevaleciera la guitarra y la voz, con la intención de que fuese fácil de distinguir que la canción se compuso con un único Instrumento, manteniendo así la pureza de este proceso”.

Además, en este especial de Turbo 3 nos visitará una de las últimas revelaciones del rock británico, The Mysterines. El grupo originario de Liverpool se pasará por LIPA para charlar con nosotros de su potente debut, ‘Reeling’ (te gustará si eres fan de Wolf Alice, PJ Harveyo Black Rebel Motorcycle Club) y mostrarnos en directo su faceta más acústica.

The Liverpool Institute for Performing Arts, LIPA, es la escuela universitaria fundada en 1995 por Paul McCartney. Aquí también estudió George Harrison y en el edifico contiguo, adquirido en 2016, se ubicaba la escuela de arte donde estudiaba John Lennon. Imparte un programa de estudios especializado en las artes escénicas ofreciendo licenciaturas en Artes Dramáticas, Danza, Diseño para el Espectáculo, Animación Cultural, Gestión para las Industrias Culturales y Música Moderna. LIPA lleva colaborando con la AIE desde 1996 a través de su programa de Becas de Estudios Musicales y el programa AIEnRUTa Artistas, con la finalidad global estimular la formación profesional musical y fomentar la

difusión del repertorio y la movilidad internacional artística entre intérpretes españoles y alumnos de LIPA.

En ediciones anteriores del intercambio han participado artistas como Depedro, Coque Malla, Víctor Coyote, Zahara, Julián Maeso, Maika Makovski, Jacobo Serra, Diego García ‘El Twanguero’, Juan Zelada o Soledad Vélez.