Lo mejor del Tomavistas 2022 en Radio 3

¡Y a la tercera fue la vencida! Despúes de dos años de ausencia, Tomavistas regresó la pasada semana para ocupar su puesto habitual en el calendario de festivales primaveral y, en una nueva localización (en el recinto de IFEMA), volvió a celebrarse en Madrid con cartel en el que algunas de las propuestas emergentes de la escena pop nacional (Carolina Durante, Camellos, Rojuu, Cariño, Sen Senra, entre otros y otras) convivieron con nombres legendarios a nivel internacional (Suede, Jarv Is) y con bandas más recientes pero igualmente atractivas (The Marias, Rolling Blackouts Coastal Fever, Jungle, Shame).

Un regreso que celebramos en Radio 3 con la emisión de dos programas especiales (sábado y domingo a las 12h del mediodía) en los que sonarán algunos de los mejores momentos vividos en el festival con los comentarios de Gustavo Iglesias.