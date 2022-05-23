Especial Radio 3 con la música canaria

Queremos tomarle el pulso a la música joven canaria. Y para eso emitiremos un especial desde la Sala Aguere Cultura de La Laguna. Entre las 19h hora peninsular, las 18h en Canarias, en directo y presentado por Ángel Carmona.

Con las actuaciones de Mel Ömana cantautora con su guitarra y su ukelele embriagada por el folclore cubano y la noche lisboeta con una macedonia musical. The Good Company una de las bandas con más proyección del panorama alternativo canario. El grupo nació cuando el canario Victor Ordóñez se unió a Sergio Pueyo.

También estará Fajardo que realiza un folk rock alternativo con una sólida base rítmica y letras encriptadas que abordan el miedo, la frustración y el desengaño con una poesía rocosa, gris, como su Fuerteventura natal. Y Avernessus, de la isla de La Palma. Mento hacen rock sentimental e intimista, lleno de claroscuros. Sobre la juventud, tristeza, redención y épica.

El pop más orgánico y emocional define a la banda El Faro. Sex Sodio Sullivan es una banda de rock canaria liderada por Manu Hernández, apostando por un sonido a trío lleno de variantes melódicas e intensidades que suben y bajan. The Conqueror Project es una banda de Dub con base en Tenerife desarrolla su sonido tras un proceso de experimentación. Kilian González es conocido como Highkili mc, o Hi-Ki en su faceta de Dj. Natural de Gran Canaria, conocido musicalmente por formar parte del colectivo y un clásico en las raves de la isla.

Podrás escucharlo en directo, a las 19h hora peninsular, las 18h en Canarias, y también verlo en videostreaming en nuestra web y app. Lo haremos en Aguere Espacio Cultural (Herradores, 47, 38204 San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife). La entrada será gratuita con invitación. Se pueden obtener en este enlace.