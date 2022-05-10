Vuelve la fiesta de Radio 3 en el Reina Sofía

El día 18 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Museos, conmemoración que arrancó en 1977 para sensibilizar al público sobre el papel de los museos en el desarrollo de la sociedad. Radio 3, con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E), se suma a la celebración con una programación especial: 48 actuaciones en directo y tres horas de música de baile con los dj’s de la emisora.

Este es el sexto año que Radio 3 se une al Día Internacional de los Museos con una gran fiesta de música y cultura en directo en el Museo Reina Sofía de Madrid. Durante 19 horas ininterrumpidas (de las 7.00h de la mañana hasta las 22.00h de la noche), Radio 3 ofrecerá un maratón de actuaciones en directo desde la plaza del edificio Nouvel:

7.00h

LA PLAZUELA

HOONINE

CAMELLOS

8.00h

MUCHACHITO

LA LA LOVE YOU

GUITARRICADELAFUENTE

9.00h

ALICE WONDER

NIÑA COYOTE ETA CHICO TORNADO

ISEO & DODOSOUND

10.00h

BETACAM

FLORIDABLANCA

REYKO

11.00h

GINEBRAS

AMATRIA

SECOND

12.00h

VÍCTOR SANTANA

MONODRAMA

ROCÍO MÁRQUEZ & BRONQUIO

13.00h

VERDE PRATO

ÇANTAMARTA

IZARO

14.00h

LOS SECRETOS

PANCHO VARONA

TRACY SIRÉS NEAL

15.00h

MARCO MEZQUIDA

SOFÍA COMAS

MIGUEL POVEDA

16.00h

SOUL TELLER

TRAVELLIN' BROTHERS

17.00h

LA PALOMA

JUDELINE

AIKO EL GRUPO

18.00h

SEXY ZEBRAS

ELEFANTES

CALIFATO ¾

19.00h

DOCTOR EXPLOSION

TITO RAMÍREZ

KIKE M

20.00h

PUTOCHINOMARICÓN

DERBY MOTORETA’S BURRITO KACHIMBA

SOLEÁ MORENTE

VIVA SUECIA

El 18 de mayo volvemos a celebrar el Día de los Museos desde el Reina Sofía

Los conciertos en la plaza del edificio Nouvel terminarán a las 22.00h. A partir de las 21.00h y hasta la medianoche, estaremos también en el jardín del edificio principal del museo, el edificio Sabatini, donde la música electrónica será la protagonista con los djs de Radio 3:

21.00h IRENE VALIENTE

21.30h DETUNEDFREQ

22.00h MARIA TAOSA

22.30h JULIO RÓDENAS

23.00h ROSA PÉREZ

23.30h JOSE MANUEL SEBASTIÁN

La jornada se podrá seguir en directo en la emisión habitual de Radio 3. También se podrá ver en streaming en la web y la app de la emisora.

Radio 3 es una emisora diferente a todas las demás, dedicada por completo a la música de calidad y la cultura, a la creatividad y la diversidad. Innovando con contenidos audiovisuales y en formato podcast en Radio 3 Extra.