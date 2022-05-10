Vuelve la fiesta de Radio 3 en el Reina Sofía
17 horas con más de 40 actuaciones en directo: Viva Suecia, Miguel Poveda, Rocío Márquez con Bronquio, Soleá Morente, Guitarricadelafuente, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Los Secretos, Putochinomaricón o Second, entre otros muchos
Miércoles 18 de mayo, de 7:00 a 00:00 horas, en el Museo Reina Sofía de Madrid
Con entrada libre hasta completar aforo y en streaming en la web y la app de Radio 3
El día 18 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Museos, conmemoración que arrancó en 1977 para sensibilizar al público sobre el papel de los museos en el desarrollo de la sociedad. Radio 3, con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E), se suma a la celebración con una programación especial: 48 actuaciones en directo y tres horas de música de baile con los dj’s de la emisora.
Este es el sexto año que Radio 3 se une al Día Internacional de los Museos con una gran fiesta de música y cultura en directo en el Museo Reina Sofía de Madrid. Durante 19 horas ininterrumpidas (de las 7.00h de la mañana hasta las 22.00h de la noche), Radio 3 ofrecerá un maratón de actuaciones en directo desde la plaza del edificio Nouvel:
7.00h
LA PLAZUELA
HOONINE
CAMELLOS
8.00h
MUCHACHITO
LA LA LOVE YOU
GUITARRICADELAFUENTE
9.00h
ALICE WONDER
NIÑA COYOTE ETA CHICO TORNADO
ISEO & DODOSOUND
10.00h
BETACAM
FLORIDABLANCA
REYKO
11.00h
GINEBRAS
AMATRIA
SECOND
12.00h
VÍCTOR SANTANA
MONODRAMA
ROCÍO MÁRQUEZ & BRONQUIO
13.00h
VERDE PRATO
ÇANTAMARTA
IZARO
14.00h
LOS SECRETOS
PANCHO VARONA
TRACY SIRÉS NEAL
15.00h
MARCO MEZQUIDA
SOFÍA COMAS
MIGUEL POVEDA
16.00h
SOUL TELLER
TRAVELLIN' BROTHERS
17.00h
LA PALOMA
JUDELINE
AIKO EL GRUPO
18.00h
SEXY ZEBRAS
ELEFANTES
CALIFATO ¾
19.00h
DOCTOR EXPLOSION
TITO RAMÍREZ
KIKE M
20.00h
PUTOCHINOMARICÓN
DERBY MOTORETA’S BURRITO KACHIMBA
SOLEÁ MORENTE
VIVA SUECIA
Los conciertos en la plaza del edificio Nouvel terminarán a las 22.00h. A partir de las 21.00h y hasta la medianoche, estaremos también en el jardín del edificio principal del museo, el edificio Sabatini, donde la música electrónica será la protagonista con los djs de Radio 3:
21.00h IRENE VALIENTE
21.30h DETUNEDFREQ
22.00h MARIA TAOSA
22.30h JULIO RÓDENAS
23.00h ROSA PÉREZ
23.30h JOSE MANUEL SEBASTIÁN
La jornada se podrá seguir en directo en la emisión habitual de Radio 3. También se podrá ver en streaming en la web y la app de la emisora.
Radio 3 es una emisora diferente a todas las demás, dedicada por completo a la música de calidad y la cultura, a la creatividad y la diversidad. Innovando con contenidos audiovisuales y en formato podcast en Radio 3 Extra.