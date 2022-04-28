Radio 3 en el Rock Villa de Madrid
- El 14 de mayo, de 8 pm a 10 pm, Radio 3 en directo desde el madrileño parque de las Vistillas
- Con la actuación de Los Rebeldes y de los finalistas de la 42ª edición del festival Rock Villa de Madrid
Desde 1978 y en las fiestas de San Isidro se viene celebrando en Madrid un histórico certamen que ha servido de plataforma de proyección para muchas bandas de nuestro rocknroll. Grupos ya míticos como Kaka de Luxe, Obús, Derribos Arias, Glutamato Ye-Yé, Los Nikis, La Frontera o Los Enemigos pasaron en algún momento por el Rock Villa de Madrid. Décadas después lo han seguido haciendo bandas actuales como Biznaga, La Maravillosa Orquesta Del Alcohol, Novedades Carminha, The Parrots o Dead Bronco.
En las próximas fiestas del patrón de Madrid tendrá lugar el 42º Rock Villa de Madrid y Radio 3 estará ahí para contártelo. Disfrutaremos del ganador y finalistas de esta edición y de la actuación en directo de Los Rebeldes, la veterana banda de Carlos Segarra y máximos pioneros del rockabilly en nuestro país.
PALMARÉS
MORREO
1er Premio Rock Villa de Madrid, dotado con SEIS MIL EUROS (6000 €).
PARQUESVR
2º Premio Rock Villa de Madrid, dotado con TRES MIL EUROS (3000 €).
FREE SIS MAFIA
3er Premio Rock Villa de Madrid, dotado con MIL EUROS (1000 €).
ALISON DARWIN
Premio Capitán Demo-Radio3, participación del artista o grupo en Los Conciertos de Radio 3.
VERMÚ
Premio AIE al mejor intérprete, participación del artista o grupo en el 1º ciclo de AIEnRUTa Artistas 2023.
COMPRO ORO
Premio Sol Música, grabación y realización de una entrevista al artista o grupo y emisión de la entrevista y un videoclip en el canal SOL MÚSICA.