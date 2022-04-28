La apuesta de Radio 3 por BIME Bogotá

La primera edición del BIME Bogotá se celebrará en la hermosa ciudad colombiana entre el 4 y el 7 de mayo. Radio 3 estará allí con dos programas de dos horas de duración que se emitirán el jueves 5 de mayo y el viernes 6 de mayo de 21 a 23 horas.

En esas cuatro horas tendremos espacio para hablar y hacer conexiones con muchos de los importantes agentes culturales de ambos lados del Atlántico que acudirán a esta cita tan excitante como necesaria.

Escucha aquí los epeciales desde BIME Bogotá:

Especiales Radio 3 BIME Bogotá I - 05/05/22 rne audio

Especiales Radio 3 BIME Bogotá II - 06/05/22 rne audio

Como en el BIME Bilbao, esta extensión a Bogotá contará con una parte de feria profesional, el BIME Pro, en el que se celebrarán encuentros con figuras de la creación y el negocio como la chilena Francisca Valenzuela, Abraham Brizuela del festival de Sundance, Leila Cobo de Billboard o Thomas Cookman de Industria Works. Habrá paneles, entrevistas públicas, speed meetings y un sinfín de actividades más.

Por supuesto, también en BIME Bogotá tendremos música en vivo con BIME City, una sucesión de conciertos en diversos locales de la ciudad con artistas emergentes y el BIME Live, un festival en la última jornada, el día 7, que será expresión del poder latino en el mundo del entretenimiento en estos momentos con artistas de la talla de Nathy Peluso o Recycled J.

De esta manera Radio 3 muestra de nuevo su indeclinable compromiso con las alianzas culturales que ya se están dando entre Latinoamérica y nuestro país y el resto del planeta.