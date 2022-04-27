Radio 3 en los Premios MIN 2022

Este miércoles 27 de abril se entregan en Pamplona los Premios MIN, unos galardones otorgados por y para la independencia musical española en todos sus estilos, incluyendo rock, electrónica, urbano, jazz, clásica, música en las diversas lenguas co-oficales o música de raíz, entre otros.

Radio 3 estará presente en la ceremonia, con la entrega del premio que lleva su nombre, y con un programa especial de Que parezca un accidente, emitido desde el Navarra Arena, el mismo lugar donde tendrá lugar la ceremonia de entrega. En este espacio hablaremos con gente de la industria, nominados y ganadores, para poder conformar una foto fiel de la creatividad del sector independiente de este país.

El horario de emisión será de 22.00h a 23.00h y la noche será expresión del compromiso demostrado desde hace años por Radio 3 con la música más avanzada e interesante que se hace desde el seno de la más que valiosa industria independiente de la música española.