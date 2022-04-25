¡Disfruta el Warm Up 2022 en Radio 3!

Regresa Warm Up, el festival murciano con el que arranca la temporada musical. Y regresa Radio 3 para ofrecerte lo mejor de dos días intensos de directos en el recinto La Fica por el que pasarás más de 45 bandas y artistas por sus cuatro escenarios.

Viernes 29 y sábado 30 de abril, sigue los mejores directos y los momentos más importantes del festival en Radio 3. Desde las 23 horas. con los comentarios de Leyre Guerrero y Julio Ródenas.

Durante las dos jornadas viviremos en La Fica los shows de Lori Meyers, Fangoria, Miles Kane, Bastille, Izal, Digitalism, Mura Masa, Sen Senra, The Vaccines, Cupido, Zahara, Shinova, Triángulo de Amor Bizarro o Samantha Hudson entre otros muchos. La programación de Warm Up 2022 no termina en el recinto, sino que se completa por toda la ciudad con una programación cultural gratuita en la que se agrupan conciertos en salas y en plazas, ciclo de cine y after party tras el cierre del recinto.