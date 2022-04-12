Lagartija Nick, Freedonia y Valeria Castro en concierto en Voces Contra El Silencio

Reporteros Sin Fronteras cumple 25 años en España y lo celebra con un concierto de la mano de Radio 3. La cita será el martes 3 de mayo de 2022, Día Mundial de la Libertad de Prensa, en la sala Galileo Galilei de Madrid.

Lagartiga Nick, Freedonia y Valeria Castro serán los artistas encargados de poner la música, en formato acústico, en una noche que estará capiteanada por Ángel Carmona, director y presentador del programa Hoy Empieza Todo de Radio 3.

De esta manera vuelve a celebrarse Voces Contra El Silencio, una celebración de la música y la libertad de prensa que va a tener lugar en momentos complejos para el periodismo. Según informa Reporteros Sin Fronteras, los periodistas sufren, desde México hasta China, pasando por Rusia, Ucrania o Afganistán, una represión sin precedentes. Por eso, desde este concierto especial se pretende reivindicar la lucha contra la censura, los apagones informativos, los acosos judiciales, los asesinatos, las amenazas de gobiernos y mafias, la desinformación, la inseguridad en conflictos, las agresiones, el ciberacoso, las detenciones arbitrarias y todos los atropellos a la libertad de información, piedra angular de la democracia.

El 3 de mayo desde la sala Galileo Galilei de Madrid, te invitamos a unirte a nuestras Voces Contra El Silencio.