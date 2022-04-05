Descubre "Ritual", el nuevo disco de Dorian, en directo en Radio 3

Dorian publican el 22 de abril su esperado nuevo disco, Ritual, y dos días antes, el 20 de abril, puedes vibrar con sus canciones en directo gracias a un especial que te ofrecemos en Radio 3.

Lo haremos desde la sala Bikini de Barcelona, donde la entrada será libre hasta completar el aforo. Será una buena oportunidad para escuchar por primera vez esas nuevas canciones y para preguntar a Marc, Belly, Bart y Lisandro sobre los ritmos con los que han experimentado, como la chacarera argentina, el italo-disco o el french-touch, o para reflexionar sobre los temas de conversación que lanzan en sus canciones: la falta de comunicación, la manipulación o la gentrificación.

Escúchalo en directo en Radio 3 el 20 de abril a partir de las 20.00h o síguelo en videostreaming en nuestra web.