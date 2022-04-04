Escucha al completo "Tú no existes", el podcast de ficción de Radio 3 Extra

Ya están disponibles los seis capítulos de la apuesta de ficción de Radio 3 Extra, el canal exclusivo de Radio 3. "Tú no existes" es una ficción sonora de Antonio Vicente que arranca como una historia pequeña en la que un anodino Lucas Mediana vive su intrascendente cotidianidad acompañado por una voz, la de una marioneta que siempre le acompaña: Max.

Con este planteamiento la historia va navegando entre la comedia y el thriller e incorporando capas y personajes que van tejiendo un relato algo más complejo. En él no sólo se cuenta la crónica de un fracaso personal sino también la lucha entre la salud y el miedo o mejor dicho los miedos. Miedo al desamor, al rechazo social, a los demás, al futuro. Miedos que alimentan otros mayores: conspiraciones y enemigos imaginarios.

"Tú no existes" es un podcast con una buena dosis de riesgo en lo formal ya que combina una historia realista y cotidiana que constantemente es también irreal e irónica. En esa difusa línea juega sus cartas un proyecto realizado casi íntegramente en Radio 3. En él han participado 12 actores y cuatro técnicos. Tanto la interpretación como el montaje y la ambientación sonora son obra del equipo de Radio 3. La ilustración de portada es obra de la ilustradora Alba Cobo.