Rigoberta Bandini, Romy o Alizzz cierran el cartel de BBK Live 2022
- También se suman Kelly Lee Owens, WOS, Nilüfer Yanya o Cariño
- BBK Live se celebrará los días 7, 8 y 9 de julio en Kobetamendi
Los días 7, 8 y 9 de julio volverá a celebrarse BBK Live en Kobetamendi. El festival vasco ha cerrado su cartel con más de 100 artistas, anunciando nuevas incorporaciones como las de Rigoberta Bandini, Romy (The xx), Alizzz, Nilüfer Yanya, Kelly Lee Owens, Snail Mail, SIMONA o WOS.
También se apuntan a BBK Live otras promesas y realidades de la escena nacional como Mujeres, Cariño, Shego, Yawners, Erik Urano, Venturi, Axolotes Mexicanos, L-R y Depresión Sonora.
Además, se anuncian los nombres de los djs encargados de cerrar cada una de las tres jornadas de festival: Topanga Kiddo, Brava, Alvva, Chico Blanco junto a 8kitoo, b2bbs, CHICA GANG, Bulego y Silitia.
BBK Live cierra así el cartel para su edición en 2022, que incluye a grandes nombres como LCD Soundsystem, Placebo, Zahara, Nathy Peluso o Pet Shop Boys.
Basoa y Lasai
The Blessed Madonna, Carl Craig, Helena Hauff, DJ Phyton, Lena Willikens o John Talabot son algunos de los artistas que pasarán por Basoa, escenario situado en un claro del frondoso bosque de Kobetamendi y orientado a la música electrónica.
Lasai es otro escenario de BBK que nació con la premisa de no superar los 100 beats por minuto; una oportunidad para bajar de revoluciones de la mano de Max Abysmal, Ivan Smagghe, Cosmo Vitelli, Front De Cadeaux, Xamana Jones, Iro Aka, Jan Schulte con su alter-ego Bufiman, Yu Su o Charlotte Bendiks.
BBK Live ofrece además espacio para acoger a más de 10.000 campistas. Abonos ya a la venta.