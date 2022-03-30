Rigoberta Bandini, Romy o Alizzz cierran el cartel de BBK Live 2022

Los días 7, 8 y 9 de julio volverá a celebrarse BBK Live en Kobetamendi. El festival vasco ha cerrado su cartel con más de 100 artistas, anunciando nuevas incorporaciones como las de Rigoberta Bandini, Romy (The xx), Alizzz, Nilüfer Yanya, Kelly Lee Owens, Snail Mail, SIMONA o WOS.

También se apuntan a BBK Live otras promesas y realidades de la escena nacional como Mujeres, Cariño, Shego, Yawners, Erik Urano, Venturi, Axolotes Mexicanos, L-R y Depresión Sonora.

Además, se anuncian los nombres de los djs encargados de cerrar cada una de las tres jornadas de festival: Topanga Kiddo, Brava, Alvva, Chico Blanco junto a 8kitoo, b2bbs, CHICA GANG, Bulego y Silitia.

BBK Live cierra así el cartel para su edición en 2022, que incluye a grandes nombres como LCD Soundsystem, Placebo, Zahara, Nathy Peluso o Pet Shop Boys.

Cartel completo del BBK Live 2022