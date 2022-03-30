Apertura de inscripción para salas y de la votación popular #GPS12

908 artistas (bandas y solistas) emergentes se han inscrito en la duodécima edición de Girando Por Salas #GPS12. La Comunidad de Madrid y Cataluña lideran las inscripciones y los estilos musicales más populares siguen siendo el Rock y el Pop. Cabe destacar que siguen creciendo los denominados "otros estilos".

Desde las 11:00h del lunes, 28 de marzo, hasta el martes, 5 de abril a las 18:00h (hora peninsular) estará abierta la votación popular de la edición #GPS12. L@s interesad@s en participar en esta votación para elegir a sus bandas y/o solistas favoritos de entre los 739 aprobados en la presente edición #GPS12 pueden entrar en la web de Girando Por Salas con su usuario y contraseña de ediciones previas (o registrarse para ello si no lo han hecho previamente, entrando en la opción "Entrar / Registrarse" y crear un nuevo usuario del tipo "Público general") y votar por sus 10 opciones preferidas en la pestaña "Bandas Aprobadas", en el siguiente enlace:

https://www.girandoporsalas.com/bandas/

Los 20 grupos o solistas más votados por el público tendrán un voto extra a sumar a los que puede otorgarle el comité de selección. Si se detecta votación fraudulenta para un artista (robots, emails falsos, etc), se restarán los votos falsos del total de los obtenidos.

Las bandas y solistas seleccionados se harán públicos el 12 de abril.

CONVOCATORIA PARA SALAS

Por su parte, las salas que quieran optar a las ayudas por acoger artistas #GPS12 podrán inscribirse desde las 11:00h del jueves 24 de marzo, hasta las 18:00h del martes 12 de abril (horario peninsular). Las salas interesadas (privadas o de gestión privada), pueden consultar las bases en la web de Girando Por Salas. Este es el enlace directo a las bases de salas:

https://www.girandoporsalas.com/basessalasgps12.pdf