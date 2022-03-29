Seth Troxler, Shygirl, THSA, Baiuca y Rusowsky, entre los primeros nombres de Paraíso 2022

Tras dos años de ausencia por la pandemia, Paraíso volverá a llenar Madrid de música electrónica los días 24 y 25 de junio de 2022.

Seth Troxler, Shygirl, THSA, Baiuca y Rusowsky son los nombres destacados de una primera tanda de confirmaciones que incluye también a Hunee, Ivan Smagghe, Crystal Murray, Roman Flügel, Jeremy Underground, Chico Blanco, Sofia Kourteis, Bradley Zero y Kamma & Masalo.

Además, habrá una fuerte apuesta por la escena de club madrileña, representada en el festival por Flaca, Javi Redondo b2b Álvaro Cabana, Depaart, Cascales, Ears On Earth, Two Ex, OG Juan y Yahaira.

Primer avance del cartel de Paraíso 2022

El Festival Paraíso se celebrará en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid (un espacio verde, al aire libre) con un nuevo formato: 34 artistas, 3 escenarios (Club, Jardín y Nido) y aforo limitado a 8.500 personas cada día.

Los escenarios Club y Jardín agruparán a una selección de reconocidos artistas nacionales e internacionales, junto a una exquisita muestra de nombres emergentes. El escenario Nido será el espacio para dar visibilidad al talento local, ya que reunirá a un conjunto de artistas que

representan la cultura de club en Madrid.

Los abonos para el Festival Paraíso 2022 ya están a la venta. Las entradas de día estarán disponibles próximamente.