Seth Troxler, Shygirl, THSA, Baiuca y Rusowsky, entre los primeros nombres de Paraíso 2022
- 24 y 25 de junio en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid
- Con tres escenarios y aforo limitado a 8.500 personas cada día
Tras dos años de ausencia por la pandemia, Paraíso volverá a llenar Madrid de música electrónica los días 24 y 25 de junio de 2022.
Seth Troxler, Shygirl, THSA, Baiuca y Rusowsky son los nombres destacados de una primera tanda de confirmaciones que incluye también a Hunee, Ivan Smagghe, Crystal Murray, Roman Flügel, Jeremy Underground, Chico Blanco, Sofia Kourteis, Bradley Zero y Kamma & Masalo.
Además, habrá una fuerte apuesta por la escena de club madrileña, representada en el festival por Flaca, Javi Redondo b2b Álvaro Cabana, Depaart, Cascales, Ears On Earth, Two Ex, OG Juan y Yahaira.
El Festival Paraíso se celebrará en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid (un espacio verde, al aire libre) con un nuevo formato: 34 artistas, 3 escenarios (Club, Jardín y Nido) y aforo limitado a 8.500 personas cada día.
Los escenarios Club y Jardín agruparán a una selección de reconocidos artistas nacionales e internacionales, junto a una exquisita muestra de nombres emergentes. El escenario Nido será el espacio para dar visibilidad al talento local, ya que reunirá a un conjunto de artistas que
representan la cultura de club en Madrid.
Los abonos para el Festival Paraíso 2022 ya están a la venta. Las entradas de día estarán disponibles próximamente.