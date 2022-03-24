Generación Ya en el IVAM de Valencia

La cartelería y el diseño gráfico es una de las facetas menos investigadas de la conocida como "ruta del bakalao", el movimiento musical y cultural vanguardista desarrollado en Valencia entre los ochenta y los noventa. Moy Santana, Antonio Albertos y Alberto Haller han comisariado en el IVAM la exposición "Ruta Gráfica: el diseño del sonido València", a la que se desplaza Generación Ya de Radio 3.

Será el próximo martes, 29 de marzo, a partir de las 12 del mediodía. El programa charlará con los comisarios y contará con las actuaciones en directo de dos proyectos que incluyen en su música, de diversas maneras, la herencia de la ruta: Pandemian, el nuevo proyecto de Damià, de We Are Not Brothers, y Angel3000, perteneciente al sello VLEX de nuevo pop.

Además, durante las dos horas de Generación Ya, podremos visitar otras exposiciones del Instituto Valenciano de Arte Moderno con su directora, Nuria Enguita, como la dedicada a Anni y Josef Albers, dos grandes artistas de la Bauhaus, y la de la artista de origen armenio Anna Boghiguian. Si quieres venir a ver el programa en directo, la entrada al IVAM es gratuita.