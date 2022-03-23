Radio 3 en la universidad

El jueves 7 de abril Radio 3 se va a la universidad. Celebramos el 50º aniversario de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

Hemos preparado un escenario para disfrutar de las actuaciones de Izal, Belako, Biznaga, Depresión Sonora, Veintiuno, Rayden, Rufus T. Firefly y Joe Crepúsculo. Una iniciativa para mostrar una vez más nuestro apoyo a la cultura y la creatividad.

La Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense se fundó en 1972

La Facultad de Ciencias de la Información nació en 1972. Desde entonces, generaciones de licenciados y graduados en Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad han salido de sus aulas viviendo intensamente los cambios de estas profesiones y su papel fundamental en la sociedad democrática. Radio 3 se suma a la conmemoración de los 50 años de esta facultad con un evento que se extiende a todos los universitarios y a los oyentes en general.

Jueves 7 abril de 18.00h a 23.00h Con un escenario que se situará en las calles y jardines que rodean al centro. Con la presentación a cargo de Virginia Díaz, Nacho Álvaro y Gustavo Iglesias, parte del equipo de Radio 3 y exalumnos de la facultad. Con un elenco de bandas que nos permitirán vivir una tarde inolvidable entre las 18.00h y las 23.00h. En directo en Radio 3 y también en videostreaming en la web.