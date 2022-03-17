Radio 3 en el Festival de Músiques Disperses de Lleida

Sumergirnos en el espíritu de la Música folk y hacerlo sin complejos, huyendo de típicos y tópicos, ha sido y es la premisa del MUD, el Festival Músiques Disperses de Lleida que se celebra desde el jueves 17 al sábado 19 de marzo.

Cierto es que actualmente sopla en el panorama musical de nuestro país una riquísima corriente renovadora en torno de las músicas de raíz, pero es de justicia reconocer que el MUD, apostó por esta manera de hacer hace ya muchos años, siendo uno de los festivales pioneros y referentes.

En el MUD hemos tenido oportunidad de descubrir a gentes como Maria Arnal i Marcel Bagés, Xoel López, Silvia Pérez Cruz, Los HermanosCubero, Maika Makovski

o recuperar a grandes referencias como Donovan, Vieux Farka Touré, Gualberto, Robyn Hitchcock o Elliot Murphy entre otros.

Este año Radio 3 vuelve al MUD. Recorreremos los diferentes escenarios para escuchar los nuevos trabajos discográficos de las Tarta Relena que presentarán “Fiat Lux” un trabajo donde las voces del duo catalán juegan y se funden con la electrónica. Juli Bustamante, uno de los grandes nombres del Rock Mediterráneo, llega también al Mud acompañado de Clara Viñals ,(Renaldo y Clara), para ofrecer un concierto único. Especial será también el show de Ferrán Palau, quién acompañado por la “Familia Hidden Track”, entre otras: Anna Andreu, Maria Hein, Carlota Flaneur, Malcus, etc…. Presentarán ese disco absolutamente preciosista que es “Joia”.

El folk ambiental de Jon Collins, el jazz psicodélico del dueto londinense Kit Sebastian, el Folk Rock de Joanne Robertson, el gran compositor y juglar Xavier Baró y muchos más completan la programación de un Festival que comienza este jueves 17 de marzo, recordando seguro aquella actuación donde Pau Riba desgranaba las canciones de “Dioptría”.

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El próximo lunes 21 de marzo a las 20 h. y en Radio 3. Especial MUD (Festival de Músiques Disperses de Lleida) con Consol Sáenz y Lluis Jover.