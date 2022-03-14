Brunch -In The Park vuelve a Madrid
- Con conciertos en abril, septiembre y octubre, programación infantil y DJs
Después del parón por la pandemia Brucn -In The Park volverá a celebrarse en Madrid. El festival estrena programación de primavera en la Universidad Complutense de Madrid y confirma su temporada de final de verano en el Parque Tierno Galván.
Brunch -In The Park en primavera
El Real Jardín Botánico Alfonso XIII es un espacio natural y privilegiado en el corazón de Madrid. Ese será el lugar que verá el regreso de Brunch -In The Park en una sesión primaveral que tendrá lugar el 24 de abril de 2022. Habrá conciertos entre las 13.00h y las 22.00h, con las actuaciones de Adriatique, John Talabot, Claudia Leon y Bárbara García.
Estas instalaciones de la Universidad Complutense de Madrid serán testigo de una jornada dominical diurna llena de música que incluirá además una apuesta por la gastronomía, las sesiones DJ y el ocio saludable.
Progamación de verano y otras actividades
Además, Brunch -In The Park confirma que despedirá el verano con cuatro importantes fechas en septiembre y octubre. En este caso, las actividades tendrán lugar en el Parque Tierno Galván de Madrid, con una programación todavía por confirmar.
Este año, las actividades de Brunch -In The Park también incluyen Petit Brunch (una programación destinada al público infantil) y COMPROMISO, el programa de innovación social y medioambiental que el festival llevará a la Universidad Complutense de Madrid.