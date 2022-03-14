Brunch -In The Park vuelve a Madrid

Después del parón por la pandemia Brucn -In The Park volverá a celebrarse en Madrid. El festival estrena programación de primavera en la Universidad Complutense de Madrid y confirma su temporada de final de verano en el Parque Tierno Galván.

Brunch -In The Park en primavera

El Real Jardín Botánico Alfonso XIII es un espacio natural y privilegiado en el corazón de Madrid. Ese será el lugar que verá el regreso de Brunch -In The Park en una sesión primaveral que tendrá lugar el 24 de abril de 2022. Habrá conciertos entre las 13.00h y las 22.00h, con las actuaciones de Adriatique, John Talabot, Claudia Leon y Bárbara García.

Estas instalaciones de la Universidad Complutense de Madrid serán testigo de una jornada dominical diurna llena de música que incluirá además una apuesta por la gastronomía, las sesiones DJ y el ocio saludable.