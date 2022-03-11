Más que un accidente, un aquelarre

El martes 15 de marzo en la Sala Negra de los Teatros del Canal de Madrid se celebra un nuevo aquelarre de Que parezca un accidente. Será, como siempre, a partir de las 22:00 horas.

En esta ocasión se trata de una colaboración con el FIAS 2022, el Festival Internacional de Arte Sacro, un ciclo de conciertos que se desarrolla en marzo y abril en diferentes espacios de la Comunidad de Madrid. El concepto de este evento no se circunscribe únicamente a música de carácter religioso, sino que desde hace unos años el abanico se ha abierto a propuestas que se acercan a lo espiritual desde diferentes estilos, como el pop-rock, la canción tradicional, el jazz, el flamenco y muchos otros.

Para este nuevo aquelarre contaremos con algunos de los artistas que se pueden encontrar en el cartel como Dorian Wood, quien junto a Carmina Escobar recordará las canciones de la tristemente fallecida en 2010 Lhasa de Sela. Asimismo, compartirán con nosotros su “Territorio de delirio” Emilia y Pablo, este dúo chileno afincando en España que tiene varias citas en el FIAS 2022.

Otro de los grandes momentos de este festival será el tributo al “Devil came to me”, el disco de Dover, uno de los referentes del indie de los 90, que este año cumple su vigésimo quinto aniversario. Los miembros de Featherweight, los encargados del homenaje, no habían nacido cuando salió el que fue segundo trabajo del grupo de las hermanas Llanos. Ellos también estarán con nosotros en este aquelarre.

La plantilla de colaboradoras estará al completo, con Aníbal Gómez, Rocío Saiz, Julia de Castro y Jimena Marcos realizando conjuros para que la noche sea pródiga en acontecimientos sobrenaturales.

La entrada será libre hasta completar aforo.