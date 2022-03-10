Efecto Doppler con Gioconda Belli en Casa de América

El lunes 14 de marzo Efecto Doppler de Radio 3 se emite en directo desde Casa de América en su sede de Madrid, un programa especial en el inicio del ciclo Semana de autor, dedicado a la gran escritora nicaragüense Gioconda Belli. Poeta, novelista, ensayista, cronista, es una de las escritoras centroamericanas más universales, cuya otra está traducida a más de 20 idiomas y es un puente entre distintas generaciones de lectoras y lectores. Contaremos con la presencia de Gioconda Belli y nos acompañará Enrique Ojeda Vila, director de Casa de América, para ofrecernos algunas de las claves de las mesas que se celebran durante toda la semana.

Gioconda Belli En su libro de memorias, Gioconda Belli se reconoce así misma como heredera de dos pulsiones: “Dos cosas que yo no decidí decidieron mi vida: el país donde nací y el sexo con el que vine al mundo”. Así arranca “El país bajo mi piel’ y estos son ejes constantes en su vida y obra: la realidad política de su Nicaragua natal y la perspectiva de género, porque como ella dice, siempre se ha propuesto "escribir como mujer para cambiar la realidad". La autora de "La mujer habitada" o "El país de las mujeres", ha creado imaginarios más a allá de los estereotipos a través de un ejercicio de la palabra y la imaginación desbordante. Hoy la escritora vive un nuevo exilio en Madrid. Es el segundo para ella. El primero fue durante la dictatura de Somoza. El actual lo provoca la deriva autoritaria de Daniel Ortega, quien "ha perdido la razón" según denuncia la escritora.