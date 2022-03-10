Azkena Rock Festival celebra 20 años con un cartel lleno de figuras imprescindibles

Azkena Rock Festival regresa con fuerza para celebrar sus 20 años de historia abriendo el telón para las figuras clave del rock and roll. El festival desvela los nombres que faltaban para completar el cartel de esta edición tan esperada, tras dos años, que se celebrará el 16, 17 y 18 de junio en Mendizabala, Vitoria-Gasteiz y presenta la distribución de los artistas en estos tres días repletos de directos imprescindibles.

A la larga lista de nombres emblemáticos ya anunciados donde destacan Patti Smith, The Offspring, Emmylou Harris, Social Distortion o Suzi Quatro, se incorporan The Afghan Whigs, quienes ofrecerán una de sus contadísimas actuaciones en nuestro país presentando el nuevo disco, al que se ha sumado el guitarrista de Blind Melon, Christopher Thorn, en una confirmación muy especial para el festival, puesto que la última vez que Gregg Dulli estuvo en Mendizabala fue con Mark Lanegan, uno de sus grandes amigos y una de las más grandes pérdidas del rock de los últimos tiempos.

Jerry Cantrell, Hiss Golden Messenger, Michael Monroe, Israel Nash, The Toy Dolls y Soziedad Alkoholika encabezan la larga lista de nuevas confirmaciones. El jueves, jornada extra con motivo del aniversario, contará con The OffSpring, Fu Manchu y Morgan entre otros.