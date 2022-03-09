Maria Arnal i Marcel Bagés, Niño de Elche y Samantha Hudson completan la programación de Sónar Barcelona 2022

Sónar Barcelona cierra el cartel para su edición en 2022 incorporando a más de 30 artistas. Entre los principales, Maria Arnal y Marcel Bagés, que presentarán en directo Hiperutopía, un remix de su último disco, Clamor, junto a un coro de voces sampleadas por Inteligencia Artificial. También Niño de Elche, que presentará su nuevo proyecto, Concert de músika festera, junto a Ylia y los 40 músicos de la Banda “La Valenciana”. Además, Samantha Hudson debutará con un nuevo show en vivo que incluirá sus principales éxitos.

No acaban ahí las novedades: Sónar aumenta la cuota de música de baile de los 5 continentes con artistas como la angoleño-portuguesa Pongo, los sudafricanos Scorpion Kings, el australiano Partiboi69, la neozelandesa Lady Shaka o los asiático-británicos Yung Singh b2b SUCHI. Puedes consultar todas las nuevas confirmaciones de Sónar en su web oficial.

Todos estos nombres y muchos más se suman a un cartel en el que ya destacaban formaciones como The Chemical Brothers, The Blaze, Moderat, C.Tangana, Arca, Eric Prydz, Headie One, Morad, Bonobo, Nathy Peluso, Overmono o los DJ sets de figuras como Charlotte de Witte, Helena Hauff o The Blessed Madonna.

Sónar Barcelona se celebrará los días 16, 17 y 18 de junio.