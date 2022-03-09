Maria Arnal i Marcel Bagés, Niño de Elche y Samantha Hudson completan la programación de Sónar Barcelona 2022
- Paranoid London, Partiboi69, Pongo o Lady Shaka también su suman al cartel
- Sónar Barcelona se celebrará los días 16, 17 y 18 de junio de 2022
Sónar Barcelona cierra el cartel para su edición en 2022 incorporando a más de 30 artistas. Entre los principales, Maria Arnal y Marcel Bagés, que presentarán en directo Hiperutopía, un remix de su último disco, Clamor, junto a un coro de voces sampleadas por Inteligencia Artificial. También Niño de Elche, que presentará su nuevo proyecto, Concert de músika festera, junto a Ylia y los 40 músicos de la Banda “La Valenciana”. Además, Samantha Hudson debutará con un nuevo show en vivo que incluirá sus principales éxitos.
No acaban ahí las novedades: Sónar aumenta la cuota de música de baile de los 5 continentes con artistas como la angoleño-portuguesa Pongo, los sudafricanos Scorpion Kings, el australiano Partiboi69, la neozelandesa Lady Shaka o los asiático-británicos Yung Singh b2b SUCHI. Puedes consultar todas las nuevas confirmaciones de Sónar en su web oficial.
Todos estos nombres y muchos más se suman a un cartel en el que ya destacaban formaciones como The Chemical Brothers, The Blaze, Moderat, C.Tangana, Arca, Eric Prydz, Headie One, Morad, Bonobo, Nathy Peluso, Overmono o los DJ sets de figuras como Charlotte de Witte, Helena Hauff o The Blessed Madonna.
Sónar Barcelona se celebrará los días 16, 17 y 18 de junio.
Primeros detalles de Sónar+D
Sónar+D, el programa de tecnologías creativas de Sónar, estrenará este año nuevos espacios y escenarios, ocupando la totalidad del Palau de Congressos e inaugurando SonarÁgora y un nuevo escenario +D dedicado a charlas con un alto componente audiovisual y actuaciones híbridas, entre la conferencia y el espectáculo.
Los principales ejes temáticos de Sónar+D 2022 serán tres:
- una amplia mirada a la Web3, yendo desde las economías digitales y la descentralización hasta el criptoarte, los mercados creativos y las nuevas formas de organizar internet.
- La Inteligencia Artificial (IA), que se basa en el festival AI and Music celebrado en octubre de 2021 y que explora las implicaciones de estas nuevas tecnologías en el arte y la sociedad.
- Ecología Acústica, campo en el que se examinará el papel del sonido en las relaciones entre la Tierra, la naturaleza y la Humanidad y el modo en que éste determina la investigación y el desarrollo.