Ravel más allá del bolero

El 7 de marzo de 1875 nació en Ciboure el compositor Maurice Ravel, posiblemente el creador de algunas de las melodías más reconocibles del siglo XX.

Durante su vida Ravel aprendió de grandes maestros de la historia como Debussy, a quien dedico su primer gran poema sinfónico, La valse, que le consolidó como un nuevo gran compositor.

En los años posteriores su obra no dejó de ganar notoriedad por todo el mundo, del que bebió como fuente de inspiración, adaptando nuevas musicas estadounidenses o sudamericanas.

Su obra más famosa es su Bolero, estrenada el 22 de noviembre de 1928 y que todavía perdura en la memoria musical popular.

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