Nueva convocatoria Girando Por Salas #GPS12

El Circuito Estatal de Músicas Populares Girando Por Salas (GPS) lanza su duodécima convocatoria, que estará abierta, para bandas y solistas, del 1 al 15 de marzo (18:00h).

Girando Por Salas es una iniciativa del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) siendo entidad colaboradora la Federación Coordinadora del Circuito de Músicas Populares (FCMP).

El objetivo de GPS es apoyar a artistas emergentes de todos los estilos, tanto solistas como bandas, ofreciendo ayudas para la celebración de conciertos dentro del circuito de salas en todo el territorio español como fomento de la expresión más viva de la música popular. Dichos conciertos se realizarán fuera de la Comunidad Autónoma de residencia de cada artista o a un mínimo de 300 km dentro de la misma. Con esto se quiere potenciar a los nuevos talentos musicales y su difusión más allá de su ámbito de influencia natural, así como incentivar la profesionalización de los mismos. Asimismo, los artistas recibirán una ayuda para la producción y promoción discográfica de sus trabajos potenciando con todo ello la producción discográfica y la estabilidad del circuito de salas de música en directo.

Se seleccionarán 26 artistas de entre todas aquellas solicitudes recibidas que cumplan los requisitos y se elaborará un calendario en coordinación con las salas y los artistas seleccionados con un mínimo de seis conciertos para cada artista, que tendrán lugar entre los meses de abril a noviembre de 2022.

La convocatoria para salas se abrirá a las 11:00h del jueves 24 de marzo y se cerrará a las 18:00h del martes 12 de abril. Inscripción a través de: www.girandoporsalas.com