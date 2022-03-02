¡Vota a tus artistas favoritos para los premios MIN 2022!

Desde hoy hasta el próximo 15 de marzo puedes votar a tus artistas favoritos en la web de los Premios para que opten a ser nominados en la ceremonia organizada por la Unión Fonográfica Independiente y que tendrá lugar el miércoles 27 de abril en el espacio Navarra Arena de Pamplona.

A partir del 16 de marzo anunciarán los 15 artistas más votados en cada categoría y posteriormente comenzará la fase de votación del jurado profesional, que determinará los 5 nominados de cada categoría. ¡Aprovecha y participa!

Y para celebrar que la música ha vuelto con más fuerza que nunca, este año UFi ha programado el ciclo ‘Camino a los Premios MIN 2022’, tres conciertos en tres localizaciones distintas de la Comunidad Foral de Navarra. La primera parada será en San Adrián el 19 de marzo.