Radio 3 en el Salón del Cómic de Valencia

El 5 de marzo se celebra el primer día nacional del cómic y lo vamos a festejar en Territorio 9 con dos programas en directo desde el Salón del Cómic de Valencia.

El 5 y el 6 de marzo pasarán por nuestros micrófonos algunos de los autores más importantes de nuestro país. Premios nacionales como Magius o Cristina Durán; autores super ventas en Estados Unidos como Alvaro Martínez Bueno, Jorge Fornés o David Rubín; nuevas generaciones representadas por Genie Espinosa, Miriam Persand y Carla Berrocal; y divulgadores en medios y educación como Iria Ros y Alvaro Pons.

Desde las 16:00 hasta las 17:00h nos podrás encontrar en la Feria de Valencia y en las ondas sonoras de Radio 3.