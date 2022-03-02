The Chemical Brothers, Röyksopp, Bomba Estéreo y Róisín Murphy, al festival Cala Mijas

Nuevos nombres se suman al festival internacional Cala Mijas, que se celebrará los días 1, 2 y 3 en la Costa del Sol, Málaga.

The Chemical Brothers, Röyksopp, Bomba Estéreo y Róisín Murphy son las últimas confirmaciones destacadas de un cartel que seguirá creciendo en los próximos meses.

Jueves La jornada inaugural, el jueves 1 de septiembre, estará liderada por Arctic Monkeys, a los que se unen ahora Róisín Murphy, Bonobo, Chet Faker, Marc Rebillet, Blossoms y The Lathums. Como artistas nacionales encontramos a Sen Senra, Albany, Venturi y Uniforms.

Viernes Al cartel del viernes 2 de septiembre, día en que actuarán Kraftwerk, se suman The Chemical Brothers, Bomba Estéreo, Soulwax y Charlotte Adigéry & Bolis Pupul. El viernes será el turno de ver también en Cala Mijas a Hot Chip, Nathy Peluso, MEUTE y artistas nacionales como Chico Blanco, Queralt Lahoz, GAZZI, Hnos Munoz y Rusowsky.

Sábado Finalmente, el sábado 3 de septiembre estará encabezado por Liam Gallagher y los recién confirmados Röyksopp. Actuarán también en la jornada de clausura del festival internacional Cala Mijas formaciones como Love of Lesbian, James Blake, Alice Phoebe Lou, León Benavente, El Columpio Asesino, Fuel Fandango, Santa Salut y La Trinidad.