Radio 3 en Madrid Design Festival

Una edición más, Radio 3 te lleva al Madrid Design Festival. Desde el Teatro Fernán Gómez, te ofrecemos una programación exclusiva con Hoy Empieza Todo 2, Efecto Doppler y Fluido Rosa.

Los próximos jueves y viernes, 3 y 4 de marzo, respectivamente, pasarán por nuestros micrófonos diferentes propuestas que combinan el diseño con la sostenibilidad y la integración. Prueba de ello son, por ejemplo, los jóvenes talentos que enfocan sus esfuerzos por conseguir unos espacios urbanos más accesibles y respetuosos con el medio ambiente, sin dar la espalda a la innovación.