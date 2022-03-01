Radio 3 en Madrid Design Festival
- Jueves 3 y viernes 4 desde el Teatro Fernán Gómez de Madrid
- Emisiones especiales de Hoy empieza todo 2, Efecto Doppler y Fluido Rosa
Una edición más, Radio 3 te lleva al Madrid Design Festival. Desde el Teatro Fernán Gómez, te ofrecemos una programación exclusiva con Hoy Empieza Todo 2, Efecto Doppler y Fluido Rosa.
Los próximos jueves y viernes, 3 y 4 de marzo, respectivamente, pasarán por nuestros micrófonos diferentes propuestas que combinan el diseño con la sostenibilidad y la integración. Prueba de ello son, por ejemplo, los jóvenes talentos que enfocan sus esfuerzos por conseguir unos espacios urbanos más accesibles y respetuosos con el medio ambiente, sin dar la espalda a la innovación.
Programación Radio 3 en Madrid Design
- Jueves 3 de marzo: emisión en directo de Hoy empieza todo 2 entre las 9.00h y las 11.00h. Con Izaskun Chinchilla, Alberto Arnaut o Xavier Franquesa.
- Jueves 3 de marzo: grabación de Fluido Rosa entre las 12.00h y las 14.00h. Con Ana Domínguez Siemens, Marisa Santamaría o Guillermo Trapiello (Tornalsol Estudio).
- Viernes 4 de marzo: emisión en directo de Efecto Doppler entre las 20.00h y las 21.00h. Con Álvaro Matías (director de Madrid Design Festival), Amelie López-Aranguren (premio Mini de Diseño en categoría profesional), Ana Hernando (premio Mini de Diseño en categoría Nuevos Talentos), José Luis Massó (comisario de la exposición "Lorenzo Caprile. Tras el telón") y Federico Antelo (diseñador y responsable de la instalación "Vitral").
De este modo, Radio 3 vuelve a estar presente en esta cita anual donde conviven diferentes disciplinas y aprovechamos para celebrar juntos el primer lustro que cumple Madrid Design Festival.