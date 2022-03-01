Comienza el viaje sonoro de más de un mes de FIAS 2022

El jueves 3 de marzo comienza el viaje sonoro que propone el FIAS 2022. Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, con el concierto de la artista franco-venezolana La Chica. Un concierto que se celebrará en el Instituto Francés para presentar su último disco, La Loba.

La programación del FIAS, que organiza la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, sigue sugiriendo un año más un atractivo y amplio recorrido por la espiritualidad en la música a través de múltiples estilos y épocas, desde propuestas clásicas a la electrónica, el flamenco, el jazz o la psicodelia. Hasta el 8 de abril se proponen 46 conciertos, 43 de ellos estrenos.

Accademia del Piacere, Al Ayre Español y Alternative History Quartet completan la propuesta de esta primera semana.