IBEROEXPERIA, el primer festival de culturas iberoamericanas

IBEROEXPERIA nace como el primer festival que aúna la música, cultura y gastronomía de Iberoamérica. Un encuentro entre España, Portugal y Latinoamérica que permite exponer sus tendencias más innovadoras y que busca consolidarse como una de las citas anuales de referencia en Madrid. El festival se desarrollará los días 23 y 24 de abril en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID y al aire libre, ofreciendo un plan de ocio abierto a todos los públicos que pondrá el foco de atención en la visibilización de la multiculturalidad.

El cartel de esta primera edición de IBEROEXPERIA es único en España y contará con Ana Tijoux, la figura chilena de mayor relevancia internacional de su generación; los camaleónicos músicos de la banda española Eskorzo; Fado Bicha, que llega para romper las barreras de género del fado tradicional; Systema Solar, colectivo músico-visual de Colombia; Duda Beat, una de las sensaciones de la música pop en Brasil y La Yegros, conocida como la argentina que hace bailar a Europa. Además, en una zona de pradera verde, IBEROEXPERIA y Guacamayo Tropical presentan un escenario con los DJs más actuales de la escena latina española: Floro, Meneo, Piti Vaccari, María Latina, Andy Grey, Gypsy Box, Flor Linyera y Ritmos Cholulteka.

Como broche de oro, el festival cerrará la noche del sábado con una After Party de Guacamayo Tropical desde las 00:00h hasta las 03:00h en el mismo recinto.