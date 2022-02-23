Vuelve la fiesta de Radio 3 Extra
- Síguela ya en streaming de vídeo en radio3.es, la app exclusiva de Radio3 y perfiles sociales.
- El miércoles 23 de febrero desde las 20.00 hrs. en la sala La Riviera de Madrid.
- Con Carolina Durante, Natalia Lacunza, Chill Chicos, Goa, El Último Vecino, Jimena Amarillo, Colectivo da Silva y Baiuca.
Radio 3 Extra, la plataforma de contenidos multimedia y podcasts exclusivos para la web y la app de Radio 3, celebra su fiesta anual. Y lo hace a lo grande presentando nuevos contenidos y disfrutando de la música en directo de Carolina Durante, Natalia Lacunza, Chill Chicos, Goa, El Último Vecino, Jimena Amarillo, Colectivo da Silva y Baiuca. La fiesta contará con la presentación de Sandra Delaporte.
Será el miércoles 23 de febrero desde las 20.00hrs en la sala La Riviera de Madrid. La entrada será libre hasta completar aforo. Además, podrás seguir la fiesta en streaming de vídeo en radio3.es, la app para iOs y Android exclusiva de Radio3, el canal de YouTube de Radio 3 Extra y en los perfiles de Twitter y Facebook de Radio 3, y en directo a través de la FM en Radio 3.
Estrellas y figuras emergentes
Del frenesís eléctrico de Carolina Durante, estrenando su nuevo álbum, a la magia electro folk de Baiuca, pasando por el pop mágico de la gran Natalia Lacunza; la rabia incontenida y contemporánea de Goa; los sonidos radiantes de El Último Vecino; la propuesta luminosa y generacional de Colectivo da Silva; o el intimismo descarnado de Jimena Amarillo. Estrellas y figuras emergentes, ejemplo del apoyo a la música nueva que hace siempre Radio 3 Extra.
Novedades en la plataforma
Radio 3 Extra investiga nuevas maneras de narrar a través del sonido y la imagen, y de distribuir contenidos en el mundo digital o crearlos expresamente para las redes sociales a través del proyecto #MuyRadio3. Nuevos formatos y lenguajes para contenidos especializados que proyectan el compromiso con la creatividad, con la cultura y la música de calidad que comparten Radio 3 y Radio 3 Extra.
Entre las novedades que iremos conociendo en las próximas semanas se encuentra Tú no existes, una ficción en podcast muy especial. También Gandulipedia Extra, un programa donde la música se cruza con la ironía ácida y el humor; Sobrecarga, un espacio dedicado a la electrónica más extrema; Color Neón, una mirada al futuro desde el presente a través de la ciencia, los eSports y las nuevas formas de comunicación; y El Fiasco, un espacio de entrevistas en el que se sinceran hasta en los fracasos.
Todos ellos se unen a una de las primeras y más sólida oferta de podcast de producción propia con las propuestas de Amordiscos, Mi Camerino, The Selector, Top Gus Extra, Resonancias o Veridis Quo. Y también a contenidos multimedia como son Palabra Voyeur, Backline, Talking Hits, Buzón de Baile o Desatados.