Vuelve la fiesta de Radio 3 Extra

Radio 3 Extra, la plataforma de contenidos multimedia y podcasts exclusivos para la web y la app de Radio 3, celebra su fiesta anual. Y lo hace a lo grande presentando nuevos contenidos y disfrutando de la música en directo de Carolina Durante, Natalia Lacunza, Chill Chicos, Goa, El Último Vecino, Jimena Amarillo, Colectivo da Silva y Baiuca. La fiesta contará con la presentación de Sandra Delaporte.

Será el miércoles 23 de febrero desde las 20.00hrs en la sala La Riviera de Madrid. La entrada será libre hasta completar aforo. Además, podrás seguir la fiesta en streaming de vídeo en radio3.es, la app para iOs y Android exclusiva de Radio3, el canal de YouTube de Radio 3 Extra y en los perfiles de Twitter y Facebook de Radio 3, y en directo a través de la FM en Radio 3.

Fiesta de Radio 3 Extra el 23 de febrero desde La Riviera de Madrid

Estrellas y figuras emergentes Del frenesís eléctrico de Carolina Durante, estrenando su nuevo álbum, a la magia electro folk de Baiuca, pasando por el pop mágico de la gran Natalia Lacunza; la rabia incontenida y contemporánea de Goa; los sonidos radiantes de El Último Vecino; la propuesta luminosa y generacional de Colectivo da Silva; o el intimismo descarnado de Jimena Amarillo. Estrellas y figuras emergentes, ejemplo del apoyo a la música nueva que hace siempre Radio 3 Extra.