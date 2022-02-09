Radio 3 y Filmoteca Española en el Día Mundial de la Radio

El cine en la radio y la radio en el cine. Radio 3 y Filmoteca Española te invitan a celebrar el Día Mundial de la Radio, el domingo 13 de febrero, en el cine Doré de Madrid (calle Santa Isabel, nº 3). Éste es el plan:

Un programa especial desde el Doré

El día después de los Goya hablaremos con Josetxo Cerdán, director de Filmoteca Española. Iremos de los Goya a los Oscar con el cineasta Esteban Crespo, ganador del Goya al mejor cortometraje con Aquel no era yo y nominado también a los Oscar.

Además, con Elisa McCausland (periodista e investigadora) analizaremos la relación entre cine y radio, un viaje de ida y vuelta, a través de algunas películas.

También habrá una recreación de diálogos de películas sobre cine y radio a cargo de Audiodrama Colectivo. Y la música en directo del grupo The Rimbaud Company presentando su último trabajo, El horizonte circular.

Te esperamos. Con entrada libre hasta completar aforo.