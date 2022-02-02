Asiste a un pase exclusivo de 'Canto Cósmico', el documental sobre Niño de Elche

'Canto Cósmico. Niño de Elche' no es un documental al uso, porque Niño de Elche no es un músico convencional. Leire Apellaniz y Marc Sempere-Moya dirigen esta cinta que busca acercarse a la figura de Niño de Elche desde un plano profesional y musical, pero también ínitmo.

El documental se estrena en toda España este viernes pero Radio 3 te da la posibilidad de descubrirlo antes en un pase exclusivo. Sorteamos 20 entradas dobles para la proyección anticipada de 'Canto Cósmico. Niño de Elche'. Será este jueves 3 de febrero a las 21.00hrs en Cine Paz (calle Fuencarral 125, Madrid). Además de la proyección del documental habrá una charla coloquio con el equipo de la película.

Para participar en el sorteo de una de estas invitaciones dobles tienes que mandar un mail con tus datos de contacto (nombre completo, DNI, email) a participaradio3@rtve.es. De entre todos los correos recibidos, sortearemos las 20 invitaciones. Los premiados recibirán la confirmación por correo electrónico.

Tienes hasta las 8.00hrs. del jueves 3 de febrero para participar.

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