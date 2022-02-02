Abiertas las inscripciones para artistas de la XIV edición de los Premios Min

¡Vuelven los Premios de la Música Independiente! Artistas, sellos y managers independientes ya pueden presentar los trabajos publicados durante el año 2021 para optar a llevarse uno de los galardones que se entregarán en la Gala de los Premios Min 2022, que tendrá lugar el 27 de abril en Pamplona.

El espacio Navarra Arena, con capacidad para 3.000 personas, será el encargado de alojar la XIV edición de los Premios Min, que este año recupera el ‘Premio a Mejor Directo’ y ofrece una nueva candidatura: ‘Premio a la Mejor Letra Original’.

Cómo inscribirse a los Premios Min El plazo de inscripciones de esta XIV edición está ya abierto para todos aquellos artistas y sellos independientes con álbumes, EPs o singles autoeditados o publicados durante el año 2021. Este proceso lo pueden hacer tanto discográficas como editoriales musicales, artistas o managers entrando en la web de los Premios MIN. Tras esta fase llegará la votación del público, que determinará quiénes serán los 15 semifinalistas de cada categoría. Posteriormente, el jurado profesional escogerá a los nominados.