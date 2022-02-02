Abiertas las inscripciones para artistas de la XIV edición de los Premios Min
- Artistas, sellos y managers independientes ya pueden presentar los trabajos publicados en 2021
- La gala de los Premios Min 2022 se celebrará el miércoles 27 de abril en Pamplona
¡Vuelven los Premios de la Música Independiente! Artistas, sellos y managers independientes ya pueden presentar los trabajos publicados durante el año 2021 para optar a llevarse uno de los galardones que se entregarán en la Gala de los Premios Min 2022, que tendrá lugar el 27 de abril en Pamplona.
El espacio Navarra Arena, con capacidad para 3.000 personas, será el encargado de alojar la XIV edición de los Premios Min, que este año recupera el ‘Premio a Mejor Directo’ y ofrece una nueva candidatura: ‘Premio a la Mejor Letra Original’.
Cómo inscribirse a los Premios Min
El plazo de inscripciones de esta XIV edición está ya abierto para todos aquellos artistas y sellos independientes con álbumes, EPs o singles autoeditados o publicados durante el año 2021. Este proceso lo pueden hacer tanto discográficas como editoriales musicales, artistas o managers entrando en la web de los Premios MIN.
Tras esta fase llegará la votación del público, que determinará quiénes serán los 15 semifinalistas de cada categoría. Posteriormente, el jurado profesional escogerá a los nominados.
Novedades de los Premios Min 2022
Además de celebrar la gala de entrega en Pamplona, los Premios Min incluyen este año una nueva categoría: 'Premio a la Mejor Letra Original'. Serán elegibles aquellas composiciones literarias originales escritas en español, catalán, euskera y gallego. Pueden ser canciones de cualquier género musical, reivindicando la diversidad y calidad lírica.
Además, tras el parón de la música en directo en 2020, se recupera el 'Premio a Mejor Directo'. Serán elegibles aquellas actuaciones (de streaming o en directo) o giras celebradas en 2021 por un artista nacional.
Otra novedad es el cambio de normativa en el premio a 'Mejor Artista Emergente'. Aquellos ganadores o artistas nominados en ediciones anteriores a esta categoría deberán presentarse a ‘Artista Nacional’. Serán entonces elegibles los artistas nacionales que hayan publicado una grabación musical en 2021 y cuya discografía no exceda los dos álbumes de larga duración.
Consulta las bases legales de los Premios Min.