El aquelarre de Anni B Sweet, Morreo y Jordana B en Radio 3

En Que parezca un accidente somos más de repetir que de las primeras veces. Por eso volvemos a hacer un aquelarre este jueves 3 de febrero. Será en el Commodore de Madrid, el local reformado que una vez fue el Mayte Commodore, uno de los sitios históricos de la capital de España, que fue frecuentado por estrellas como Ava Gardner o Frank Sinatra, además de políticos de todo pelaje y condición.

En esta ocasión hemos invitado a tres propuestas muy estimulantes. En primer lugar, Anni B Sweet, que está preparando su nuevo disco, un trabajo con Los Estanques que tiene muy buena pinta y que esperamos con muchas ganas. Jordana B, por su parte, es la propuesta de María Solá, hija de actores, poeta y que ahora hace canciones descaradas, con un punto autobiográficas, con aire gamberro y siempre muy inteligentes. Completa la terna Morreo, una de las bandas más prometedoras de actual escena, poseedora de un discurso pop nostálgico y añejo pero a la vez, sin ser contradictorio, fresco y contemporáneo.

Un aquelarre de Que parezca un accidente no es nada sin Rocío Saiz y Jimena Marcos, que también acudirán a la cita que será este jueves 3 de febrero, a partir de las 22.00h en el Commodore de Madrid.

Entrada libre hasta completar aforo y con estrictas medidas de seguridad anti-covid.