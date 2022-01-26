La primera edición de Sónar Lisboa completa su programa

Arca, Bicep, DJ Shadow, Partiboi69, Overmono, Dixon y Richie Hawtin son algunos de los nombres de alcance internacional más destacados entre los más de 40 que se incorporan a la programación de Sónar Lisboa 2022. Estos hacen tándem con los previamente anunciados, como The Blaze, Charlotte de Witte, Nina Kraviz, Floating Points, India Jordan, Honey Dijon, Héctor Oaks, Nicola Cruz o Thundercat, entre muchos otros.

La ferviente escena portuguesa actual estará ampliamente representada. A la lista de nombres, en la que ya constaban figuras como DJ Marfox, Shaka Lion, DJ Lycox o Nídia, se suman hoy otros como BLEID, Acid Alice, Violet live, Helena Guedes o el aclamado live del angoleño-portugués Dj Nigga Fox.

El festival transcurrirá los próximos 8, 9 y 10 de abril simultáneamente en el Pavilhão Carlos Lopes, el Coliseu dos Recreios y el Centro de Congressos de Lisboa, junto con el Hub Criativo do Beato para las actividades de Sónar+D. En total, cuatro espacios emblemáticos que compondrán un recorrido de descubrimiento por la capital lusa a través de la música avanzada, la creatividad y la tecnología.