Radio 3 regresa a Filmoteca Española

El próximo 27 de enero Radio 3 regresa a la gran casa del cine, Filmoteca Española, para recuperar la conversación entre el séptimo arte y la radio. A partir de las 19 horas, os ofrecemos una programación especial desde el Cine Doré de Madrid con entrevistas, música en directo y la emisión de los programas Tres en la Carretera y Efecto Doppler.

En Tres en la Carretera comentaremos con Carlos Reviriego, Director Adjunto y de Programación de Filmoteca española, sus próximas actividades. Hablaremos con Carlos Losilla, ensayista y crítico cinematográfico; Desirée de Fez, periodista y crítica de cine y Jordi Revert, escritor cinematográfico y autor de Paul Verhoeven (Cátedra, 2016), sobre Paul Verhoeven, objeto del ciclo “Instintos básicos. Retrospectiva completa”. Entrevistaremos al cineasta bielorruso Sergei Loznitsa, criado en Ucrania y formado en Moscú, protagonista del ciclo Experimentar la historia. Con la música en directo de Ogun Afrobeat, presentando su último trabajo: “Unite”: funk, jazz, R&B, con influencias de la música etíope, iraní y caribeña.

Por su parte Efecto Doppler planteará una lectura del cine a través de los libros. Nos acompañará el periodista Rubén Romero Santos, con su libro “El detective mutante. Las adaptaciones cinematográficas y televisivas de Pepe Carvalho” un estudio que repasa las distintas versiones del personaje de Vázquez Montalbán y, con él, toda una época. Nos fijamos, además, en la editorial de libros sobre cine Solaris, con el primer título publicado “De Arrebato a Zulueta” y la presencia de uno de sus colaboradores, Israel Paredes.

Recordaremos el ciclo que la Filmoteca dedica a la escritora, guionista y directora de cine francesa Marguerite Duras, “El río y la palabra”. Nos detenemos en su faceta de escritora con Lara Hermoso. Y contaremos con la actuación en directo del grupo Emilia Pardo y Bazán, cuarteto manchego con un pop rock de herencia urbanita y ecos de los 90, son canciones de letras ácidas que hablan de “pasado, de futuro distópico y presente continuo”.