V Foro de la Cultura, del brasero al meme

Los vertiginosos cambios experimentados en la sociedad en las dos primeras décadas de lo que va de siglo acentúan la brecha generacional, un fenómeno que ha existido siembre, pero que adquiere ahora nuevos y variados matices.

Sobre ese asunto general y su reflejo en ámbitos concretos y diversos girará el V Foro de la Cultura, que se celebra en Valladolid entre los días 25 y 30 de enero bajo el enunciado «Del brasero al meme». Destacadas figuras del pensamiento y la creación en distintas disciplinas participarán en la serie de encuentros y debates que buscan ahondar en una realidad en la que conviven generaciones nacidas en contextos muy diferentes. Radio 3 estará presente en este foro con el programa Generación Ya, que podrás escuchar el viernes 28 de enero en Radio 3 a partir de las 12h.