Especial Radio 3 Extra con León Benavente

Es una de las banda más relevantes y personales de la música española y estrenaran su nueva música en directo en un especial de Radio 3 Extra desde el Teatro Palacio Valdés de Avilés (Asturias)

León Benavente han construido su nuevo álbum, ERA, con toda la magia e intensidad que caracteriza su obra. Y también con una actitud contemporánea que evidencia su coraje y actitud siempre comprometida.

Un disco que reclama la urgencia del presente y la huída de la nostalgia. Abraham Boba, Eduardo Baos, Luis Rodríguez y César Verdú están de vuelta con el

que, sin duda, será uno de los grandes discos del año. El cuarto en su carrera.

En este especial de Radio 3 Extra van a presentar en directo los temas de su nuevo álbum. La puesta de largo en un escenario de la música llena de energía y perfeccionismo de la banda.

Podrás escucharlo en directo en nuestra emisora y también verlo en nuestra web y app exclusiva solo de Radio 3. Presentado por José Manuel Sebastián.