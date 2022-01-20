PÚBLICA 22:Encuentros profesionales de Cultura

Pública 22 se va a celebrar los días 26 y 27 de enero de 2022 bajo el lema QUÉ HAY DE NUEVO. Este año volverá a reunir a los profesionales de la cultura para imaginar juntos el futuro del sector. Para analizar lo que hemos pasado y lo que hemos aprendido. Para hablar de nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevos proyectos y nuevos aliados. De toda España, de Europa y de Latinoamérica

Esta decimosegunda edición quiere significar el reencuentro tras dos años (PÚBLICA 21 se celebró en formato exclusivamente online), así como el esfuerzo por recuperar una normalidad de trabajo, centrada en los proyectos de futuro.

Por primera vez, PÚBLICA 22 ofrece ambos formatos: Presencial, el 27 de enero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y online, los días 26 y 27.

La inscripción en PÚBLICA 22 es única y permite tanto la participación presencial como online. Aunque algunas actividades están pensadas para uno de los dos formatos, la mayoría podrá seguirse de ambas formas. Además, las actividades grabadas podrán revisarse a posteriori por los inscritos en la web del encuentro.

Radio 3 estará presente en PÚBLICA 22 emitiendo en directo Hoy empieza todo con Marta Echeverría el jueves 27 de enero a las 09:00h.