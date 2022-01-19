Córdoba ciudad de las ideas, polo creativo es una plataforma de convergencia de iniciativas culturales públicas y privadas con un objetivo: transformar la sociedad a través del arte, la sostenibilidad y el pensamiento crítico.

Celebran su primer hito en el casco histórico de Córdoba del 26 al 29 de eneero: el I Encuentro Internacional Córdoba Ciudad de las Ideas. Ciudadanía, Cultura y Sostenibilidad. Un encuentro que nace con vocación de continuidad y sentará las bases conceptuales y filosóficas que dan forma a córdoba ciudad de las ideas.

Se hablará de creación y riesgo, de proyectos que demuestran que la sostenibilidad no es una tendencia, sino un objetivo urgente. Indagarán en las dificultades que afrontan los artistas con datos, reflexión y también humor, y abordarán el famoso estatuto del artista, que trata de mejorar el medio de vida de todos los trabajadores de la cultura.

Abrirán espacio a la filosofía, desplazada cada vez más en el curriculum acadé mico. Examinarán nuevas ideas en la cultura, siempre en permanente búsque da y reinvención, y también el futuro de ciudades con un gran legado histórico, en un difícil equilibrio entre el turismo de masas y la sostenibilidad. Además acompañarán las jornadas de debate con intervenciones de música y danza y la proyección del documental Rediseñan do el mañana.

Para tratar todos estos temas cuentan con la participación de un potente panel de profesionales y expertos: Niño de Elche, La Ribot, Soleá Morente, Joaquín Reyes, María Van den Eynde, Tomás Fernando Flores, Alejandra Alonso, María Almazán, Salvador Rueda, Ray Loriga, Daniela Zy man, José Guirao, Christian Domínguez, Nieves Galiot, José Carlos Ruiz, Enma Ingala y más artistas, periodistas, arqui tectos, gestores culturales, escritores, coreógrafos, cineastas…