El aquelarre de 'Que parezca un accidente'

El martes 18 de enero, a partir de las 22h, os convocamos a un aquelarre, pagano e irreverente, de Que parezca un accidente. Se trata de una colaboración con el festival Inverfest que tendrá lugar en la Sala Vesta de Madrid y tendrá la duración de una hora.

Una noche invernal en Madrid que nos servirá para conjurar a nuestros demonios, nuestras meigas y demás seres ultramontanos. En lugar de un pacto con satanás os ofrecemos una sesión de música, cultura, conversación y encuentros con artistas que están incluidos en el cartel de Inverfest.

Tulsa, Lorena Álvarez y Julia de Castro invocarán a los espíritus con sus directos mientras que oficiarán esta ceremonia las habituales colaboradoras del programa Rocío Saiz, Jimena Marcos y, de nuevo, Julia de Castro, en su doble papel de sacerdotisa y diablesa.

Podéis asistir a esta ceremonia en vivo si tenéis el valor de acercaros a la Sala Vesta de Madrid a partir de las 21:30, que es cuando abrimos puertas. Habrá entrada libre hasta completar aforo.