Todos los fines de semana, en la madrugada del sábado al domingo, Irene Valiente se adentra en El Último Lugar; para descubrir las novedades de la música urbana nacional. La vibrante escena joven española de una música dinámica que esta revolucionando el concepto de los sonidos contemporáneos.

El programa, además, cuenta en su segunda hora con la participación de los artistas mas creativos de la escena para profundizar en sus últimos trabajos y

sorprendernos con sus gustos musicales, pasiones y fuentes de inspiración de su obra A las 12 de la noche de cada sábado hacemos grafitis en las ondas de

Radio 3.