El Diversity València Festival 2022 suma nuevos nombres internacionales a su cartel
El fenómeno H.E.R. llega por primera vez a España en una actuación exclusiva para el Diversity València Festival. Será el único concierto que la artista dará en 2022 en todo el país. La estadounidense encabeza las nuevas confirmaciones internacionales que amplían el primer cartel de esta recién estrenada cita.
La diva nigeriana Tiwa Savage, la cantante trans estadounidense Ezra Furman, y el fenómeno musical viral del tailandés Phum Viphurit se suman a los nombres de Måneskin, Iggy Pop, Christina Aguilera y Black Eyed Peas, anteriormente confirmados. Nuevos nombres que te ha contado en exclusiva '180 Grados' con Virginia Díaz.
Así va tomando forma el primer cartel del Diversity València Festival cuya primera edición tendrá lugar del 21 al 23 de julio de 2022 en la Ciutat de les Arts i les Ciències. El evento busca celebrar la diversidad musical y social con artistas que componen una mezcla intergeneracional y heterogénea, y busca contar con presencias internacionales que han supuesto toda una revolución en sus géneros, en la mayoría de los casos, por su mensaje social.