¡Hola 2022!

Cambiamos de año. Este 2021 que se marcha y que nos avanza un 2022 con el que queremos recuperarnos, disfrutar y contarte la cultura con la mejor música y toda la innovación que solo Radio 3 te ofrece.

Por eso, para cambiar el año hemos preparado una programación especial. A las 23 horas del ultimo día del año comenzara Se vienen cositas. Lola Lara y Clara Vilar harán un viaje sonoro durante dos horas con los mejores sonidos, melodías y ritmos que han salido este año y también darán la bienvenida al 2022, porque se vienen cositas. Te lo contarán hasta la 1 a.m. echando a rodar el nuevo año.

Se vienen cositas, con Lola Lara y Clara Vilar rne

Y a continuación, Dj Pinky, de En Órbita de Radio 3, firmará la sesión de CLUB 2022 para poner banda sonora a la noche. Queremos empezar el año bailando. Con éxitos actuales y también con clásicos atemporales, auténticos himnos de la pista de baile. Desde la 1:00 de la madrugada hasta las 8:00 h estaremos poniendo ritmo a la noche de Año Nuevo, primero con sonidos de pura pista, house y EDM y luego nos fusionamos con soul y pop más sofisticados. ¡Bienvenidos a 2022!.