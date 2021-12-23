Nathy Peluso encabeza las nuevas confirmaciones de Low Festival 2022

El Low Festival anuncia sus primeras confirmaciones navideñas de la mano de Generación Ya de Radio 3 con siete nuevos grandes nombres: Nathy Peluso, Fangoria, Agnes, Shinova, Ginebras, Delaporte y Morreo.

Una de las grandes sorpresas de esta tanda es la confirmación de la figura clave de la vanguardia musical latinoamericana y una de las artistas más relevantes de la nueva generación: Nathy Peluso. En Benidorm presentará “Calambre”, un trabajo en el que ha desarrollado su rico universo musical y que le ha valido para la nominación al Grammy Latino en la categoría de “Mejor álbum rock latino o alternativo”.

Con Fangoria Benidorm volverá a ser una ‘Espectacular’ fiesta y todo un espectáculo con los que ya son sus mayores hits en directo: ‘Geometría Polisentimental’ o ‘Fiesta en el infierno’, que son clásicos compartidos ya por varias generaciones.

Low Festival 2022 se celebrará el 29, 30 y 31 de julio en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm con Izal, Primal Scream, Metronomy, Amaia y muchos más.