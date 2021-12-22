Nacho Vegas estrena el videoclip de 'Big Crunch'
- Un "villancico anticapitalista" y la canción más explícitamente política de su inminente nuevo álbum.
- 'Mundos inmóviles derrumbándose' se publicará el 14 de enero.
Nacho Vegas estrena en Radio 3 el videoclip de su nueva canción 'Big Crunch', tercer single de su inminente nuevo disco, 'Mundos inmóviles derrumbándose', que se publicará el 14 de enero.
Nacho Vegas define 'Big Crunch' como un "villancico anticapitalilsta", una reflexión sobre el consumismo que también rodea las fiestas navideñas, lo que la convierte en la canción más explícitamente política de su próximo disco. Sobre este punto, comenta Nacho Vegas: "Soy de los que piensa que todo lo humano es político, Las canciones, incluso las más íntimas, hablan del mundo, lo miran, y te posicionas con respecto a él, Y eso ya es un planteamiento político de base, «Big Crunch» es una canción importante en el disco porque contrasta con el tono de la mayor parte de las canciones, Una canción que incluso se puede bailar y todo.”
Con dos décadas de trayectoria cumplidas este año, una de las voces más respetadas en el ámbito de las músicas populares tanto en España como en América Latina inicia un nuevo capítulo en su carrera. 'Big Crunch' formará parte de 'Mundos inmóviles derrumbándose', un trabajo cuya gira comienza el 28 de enero, esta vez, con banda. Seis músicos acompañarán al artista por más de 15 ciudades del territorio español.