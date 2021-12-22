Feliz 2022 desde Radio 3

Se acaba el año 2021. Un año de esperanza para superar la crisis de la pandemia. Un año en el que hemos intentando recuperar la normalidad apoyando la cultura como solo hace Radio 3. Hemos estado en los festivales, que han vuelto para llevarte su música y su pasión. Festivales como el Vida, Cruïlla, Sonorama, BIME, Mercat de Vic, el BAM, MUD, LEV, La Mar de Músicas, Womad, Imagina, Monkey Week...

Especiales Radio 3 VÍDEO: Rozalén | Concierto en el Museo Reina Sofía rtve play

Hemos estado en múltiples acontecimientos culturales para contártelos en directo: Madrid Design, Feria del Libro, Puwerty, Memefest, Centroamérica Crea, Cosmopoética, Festival de Cine de Donostia, Sitges, Seminci, Abycine, CuéntaLO, la nueva colección del Reina Sofía, el Encuentro de centros culturales europeos, ARCO, el Guggenheim de Bilbao...

Hemos creado contenidos especiales para Radio 3 Extra como Maria Arnal i Marcel Bagés en el Museo del Prado, con Dolby Atmos. Zahara en el Botánico, Ángel Stanich en la Filmoteca Nacional, Niño de Elche desde el Thyssen con 5G, la Residencia Paideia desde La Coruña de Rozalén con Fetén Fetén...

Zona Extra Maria Arnal i Marcel Bagés - Tú que vienes a rondarme (Directo Museo del Prado) - 10/03/21 rtve play

Y también hemos activado nuevos programas en Radio 3 y en Radio 3 Extra (Generación Ya, eXtrañas heterodoXias, Talking Hits, El típico programa, Bandeja de entrada, Los Ultrasónicos, Mándame un audio, Mi Camerino, Los viernes pinchamos, Jazz es finde... ) en un año en el que se han jubilado varios compañeros nuestros después de muchos años de carrera.

Zona Extra Zahara - Merichane (directo en el Jardín Botánico de Madrid) rtve play

Además, en 2021 celebramos el Día de los Museos en un formato especial en las salas del Reina Sofía y también la fiesta anual de Radio 3 Extra. Y estuvimos en la que fue la vuelta a los conciertos masivos, con Love of Lesbian en el Palau San Jordi, en el décimo aniversario del 15M en formato podcast para Radio 3 Extra o en el Día del Libro con todo la programación en el Instituto Cervantes... parte de este 2021 que se acaba con nuestro deseo de un feliz 2022. ¡Gracias por escuchar Radio 3!