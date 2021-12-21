Hurray For The Riff Raff, Cupido y Camellos, al Tomavistas 2022

Hurray For The Riff Raff, Le Boom y The Haunted Youth amplían el plantel internacional del festival, que también añade a Cupido, Camellos, Biznaga, Yawners y Confeti de Odio.

Todos ellos se darán cita en IFEMA MADRID del 19 al 21 de mayo de 2022, en un recinto que contará con tres escenarios, zonas verdes, área gastronómica, espacios de descanso y, cómo no, con el cuidado y el mimo que Tomavistas ha puesto siempre en la programación, la producción y la experiencia del público.